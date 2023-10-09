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17:31, 9 октября 2023Забота о себе

Названы пять снижающих риск инфаркта привычек

Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

Врач-кардиолог, терапевт Владимир Протасов назвал пять снижающих риск инфаркта привычек, в частности, он посоветовал снизить количество сахара в рационе. Его рекомендации приводит издание aif.ru.

Протасов заявил, что для профилактики любых болезней сердечно-сосудистой системы необходимо употреблять меньше сахара, поскольку содержащие его продукты провоцируют повышение давления. При этом сократить надо количество сладких обработанных продуктов, а не свежих фруктов, подчеркнул врач.

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Также кардиолог призвал следить за количеством соли в рационе. Он напомнил, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма составляет максимум пять граммов, или одну чайную ложку в день. «Соленые продукты задерживают жидкость, что увеличивает нагрузку на сердце. Не забывайте, что много натрия содержится в хлебе, беконе, попкорне, соевом соусе, бульонных кубиках», — объяснил врач.

Еще одна рекомендация Протасова — включить в рацион больше продуктов, богатых калием и магнием. Эти важные для здоровья сердца микроэлементы содержатся в шпинате, горохе, бананах, финиках, фасоли, орехах, цельнозерновых продуктах.

В заключение кардиолог посоветовал бросить курить и по возможности пить меньше алкоголя. Эти вредные привычки увеличивают риск внезапной кончины от всех болезней, отметил он.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали россиянам два действия, которые необходимо выполнить при низком давлении. Прежде всего они посоветовали выпить жидкости. Это необходимо для того, чтобы увеличить объем циркулирующей в организме крови, объяснили врачи

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    Наталья Обрядина
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