Популярная актриса раскрыла подробности борьбы с раком

Актриса Луи-Дрейфус рассказала, что была в ужасе, когда узнала, что у нее рак

62-летняя американская комедийная актриса Джулия Луи-Дрейфус в новом интервью раскрыла подробности своей борьбы с раком груди. О болезни она рассказала в беседе с журналистом Дэвидом Ремником, сообщает People.

По словам популярной актрисы, она узнала о диагнозе в 2017 году. «Я была в ужасе, но кто бы не был? Все стереотипы об этом верны: получаешь звонок от врача и не веришь — как, я? Нет, нет, нет. Невозможно представить, что с тобой такое случится», — рассказала она.

Борьбу с раком и прохождение тяжелого лечения она сравнила с тем, как однажды она уплывала от акулы. «Я плавала возле лодки, где сидел муж. Он подошел к носу лодки и сказал: "Джулс, не паникуй, но в воде акула, возвращайся". Я была далеко от лодки, и я поплыла к лестнице, решив не оглядываться, только смотреть на лестницу. Так было и с раком — я смотрела на лестницу, делала то, что было нужно», — поделилась Луи-Дрейфус.

В октябре 2018 года после двойной мастэктомии и семи циклов химиотерапии Луи-Дрейфус излечилась от рака. «Сейчас профилактикой болезней она считает избавление от стресса. Не хочу сказать, что заболела раком именно из-за стресса, но он вреден. И мешает жить. Так что я фокусируюсь на попытках наслаждаться жизнью как можно сильнее», — сказала актриса.

Ранее американская актриса Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с прогрессирующей формой рака. 52-летняя звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли Хиллз 90210» призналась, что раковые клетки, которые изначально были обнаружены в груди, распространились на другие органы.