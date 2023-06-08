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18:35, 8 июня 2023Забота о себе

Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с прогрессирующей формой рака

Актриса Шеннен Доэрти рассказала, что у нее в мозге обнаружили метастазы рака

Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с прогрессирующей формой рака и показала кадры из больницы, где получает лечение. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет Independent.

52-летняя звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли Хиллз 90210» призналась, что раковые клетки, которые изначально были обнаружены в груди, распространились на другие органы. По ее словам, 5 января результаты компьютерной томографии показали наличие метастазов в мозге. Через неделю актриса прошла первую процедуру лучевой терапии.

«Мой страх очевиден. Я ужасно боюсь замкнутых пространств, но в моей жизни столько всего происходит», — подписала кадры из больницы актриса.

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Доэрти поблагодарила врачей, отметив их профессионализм. Также она рассказала о смятении и страхе, которые испытывает во время борьбы с болезнью.

В 2015 году у Шеннен Доэрти диагностировали четвертую стадию рака груди. В 2017 году она объявила, что болезнь отступила и началась ремиссия, но спустя несколько лет рак вернулся, и снова в четвертой стадии.

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    Екатерина Улитина
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