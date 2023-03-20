Борющаяся с раком груди звезда «Зачарованных» рассказала о самочувствии

Больная раком актриса Шеннен Доэрти рассказала о прекрасном самочувствии

51-летняя американская актриса Шеннен Доэрти приняла участие в ностальгическом конвенте о культуре 1990-х «90s Con» в Хартфорде (Коннектикут, США). Борющаяся с раком груди звезда рассказала People о своем самочувствии после возвращения онкологического заболевания.

Вместе с Доэрти в круглом столе о «Зачарованных» приняли участие ее коллеги по сериалу — Роуз Макгоуэн, Холли Мэри Комбс, Брайан Краузе, Дориан Грегори и Дрю Фуллер. «Я чувствую себя прекрасно, спасибо!» — ответила она на вопрос о здоровье.

В сериале «Зачарованные» Доэрти с первого по третий сезон играла девушку по имени Прю Холлиуэл. По словам актрисы, этот персонаж придает ей сил. «Прю была очень, очень, очень сильной женщиной, такой была и я, такой я ее играла. И я думаю, что это произвело определенное впечатление на многих молодых женщин, смотревших сериал, они росли с ощущением внутренней силы, необходимости заботиться о семьях», — сказала она.

В 2015 году Шеннен Доэрти диагностировали четвертую стадию рака груди. После ремиссии рак вернулся, и снова в четвертой стадии.