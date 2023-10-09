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18:28, 9 октября 2023Силовые структуры

Бывших российских полицейских под наркотиками задержали с мефедроном

В Краснодарском крае полиция задержала бывших чеченских силовиков с мефедроном

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Краснодарском крае полиция задержала бывших чеченских силовиков в состоянии наркотического опьянения и с мефедроном в карманах. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, гаишники попытались остановить автомобиль, в котором были старший лейтенант и младший лейтенант чеченской полиции, а также 40-летняя жительница Грозного. Однако водитель попытался скрыться и протаранил впередистоящий автомобиль. В результате машину и всех находящихся в ней все равно задержали.

При досмотре в кармане у старшего лейтенанта нашли 5,5 грамма мефедрона, еще полграмма — у младшего лейтенанта. При этом оба отказались от медосвидетельствования. На сотрудников полиции составили несколько административных протоколов, готовится возбуждение уголовных дел.

В МВД Чечни изданию заявили, что сотрудники четыре дня назад ушли из органов по собственному желанию.

Ранее полиция задержала судью Ставропольского краевого суда после того, как он забрал из закладки у гаражей сверток с наркотиками.

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    Варвара Митина
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