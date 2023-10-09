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13:18, 9 октября 2023Ценности

Россиянам раскрыли простой способ очистить верхнюю одежду без химчистки

Фото: Oleg Ivanov / Unsplash

Блогер Любовь Гончарова раскрыла россиянам простой способ очистить верхнюю одежду без химчистки. Соответствующий комментарий публикует портал «Городовой».

Эксперт объяснила, что теплые предметы гардероба со временем теряют презентабельный вид и нуждаются в очищении. По словам специалистки, привести изделия в порядок можно с помощью утюга.

«Нужно размягчить загрязнения паром, не касаясь утюгом самой куртки. А затем эти участки необходимо постирать с помощью хозяйственного мыла и щетки. В конце останется только высушить вещи», — заключила она.

Ранее в октябре главный технолог химчистки «Белый город» Марина Волохова назвала россиянам самое эффективное средство для стирки белья. Специалистка сравнила свойства капсул, порошка и геля и сделала выбор.

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    Екатерина Ештокина
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