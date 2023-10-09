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12:36, 9 октября 2023Ценности

В сети оценили внешность Дурова словами «пластмассовый Кен»

Фото: @durov

Внешность основателя мессенджера Telegram Павла Дурова оценили в сети словами «пластмассовый Кен». Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летний предприниматель разместил фото, на котором предстал на фоне рабочего кабинета в черной классической футболке без принта и черных брюках. При этом на снимке видно, что на лице программиста отсутствуют морщины и другие косметические изъяны.

«Некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество. Но в каком-то смысле это уже получилось — через алгоритмы и рекомендации по контенту. Сколько часов в день вы проводите за своими устройствами?» — подписал он кадр.

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Поклонники, в свою очередь, раскритиковали внешний вид Дурова в комментариях под постом, который собрал почти 60 тысяч лайков. «Как пластмассовый Кен», «Паш, ты сам как ИИ выглядишь», «Можно контакт вашего косметолога?», «Он как ненастоящий уже», — возмутились они.

В январе Дурова раскритиковали за внешний вид на встрече с руководством ОАЭ. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова заявила, что высокие дутые кроссовки и другие атрибуты повседневного стиля, надетые создателем мессенджера Telegram на встречу с руководством ОАЭ, являются неуместными.

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    Екатерина Ештокина
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