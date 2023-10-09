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14:01, 9 октября 2023Россия

В ЛДПР объяснили актуальность прогнозов Жириновского о Ближнем Востоке и Украине

В ЛДПР объяснили актуальность прогнозов Жириновского опытом в политике

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Многие предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о важных мировых событиях до сих пор сбываются, потому что у него был колоссальный политический опыт. Так пресс-службе политической силы объяснили, почему давние прогнозы основателя партии становятся близки к реальной ситуации.

Прежде всего, Жириновский пророчеств не делал. Никакой магии в том, что его слова воплощаются в реальность нет. Это результат анализа на основе глубокого знания вопросов и политического опыта. Жириновский сам подчеркивал это много раз

пресс-служба ЛДПР

«Он с точностью спрогнозировал развитие событий на Украине еще в 1998 году, события на Ближнем Востоке, в Афганистане, на территории бывшей Югославии. Он спрогнозировал победу Трампа в 2016 году, и политический кризис в США. Причем в отличие от разного рода гадалок, которые всегда объявляют свои "предсказания" задним числом, Владимир Вольфович все озвучивал публично», — сообщили в пресс-службе.

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году говорил о будущем Украины. Он утверждал, что к 2024 году украинский кризис отойдет на второй план из-за обострения на Ближнем Востоке. «К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина. Речь идет о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — отмечал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что многие заявления политика «содержат точный анализ развития мировых процессов в будущем».

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