В Кремле прокомментировали пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Песков: пророчества Жириновского содержат анализ развития мировых процессов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал пророчество бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о кризисе на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке. По мнению пресс-секретаря президента России, многие заявления политика «содержат точный анализ развития мировых процессов в будущем», передает ТАСС.

Он отметил, что в Москве с большой тревогой наблюдают за тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке.

«Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий», — заметил Песков, комментируя прогнозы экс-лидера ЛДПР.

9 октября распространилось заявление Жириновского о том, что к 2024 году все забудут об Украине. По мнению политика, это будет связано с событиями, которые происходят на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.