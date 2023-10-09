Названа помогающая сохранить зрение в пожилом возрасте ягода

Food & Function: ежедневное употребление винограда помогает сохранить зрение

Ежедневное употребление одной популярной ягоды помогает сохранить зрение в пожилом возрасте. Об этом сообщает Daily Record со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Food & Function.

Ученые наблюдали за 34 участниками исследования, одни из которых каждый день ели по полтора стакана винограда, а другие — плацебо. Через 16 недель добровольцы, которые ели виноград, продемонстрировали улучшение оптической плотности макулярного пигмента. «Это первое исследование, показавшее, что употребление винограда благотворно влияет на здоровье глаз человека. Это удивительно, учитывая возрастающее старение населения. Виноград — это простой, доступный продукт, который полезен для здоровья даже в малых количествах», — отметил исследователь Чен Юн Ким.

Причиной положительного влияния винограда на зрение ученые назвали то, что в этой ягоде содержится много антиоксидантов, полезных для здоровья сетчатки.

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