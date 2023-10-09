Цены на газ в Европе выросли после утечки на Balticconnector

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8,8% после утечки на Balticconnector

Цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 12:30 по московскому времени, стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в ноябре достигла уровня в 41,6 евро за мегаватт-час, или около 458 долларов за тысячу кубов с учетом актуального курса валют. В денежном выражении рост составил более 36 долларов.

Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии был во многом обусловлен обнаружением утечки топлива на балтийском подводном трубопроводе Balticconnector, по которому газ поступает из Эстонии в Финляндию. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

Длина Balticconnector, проходящего по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ. Как уточнял глава компании компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд, ремонт поврежденного участка может занять несколько месяцев. При этом он не исключил, что профилактические работы в крайнем случае могут затянуться до конца зимы.