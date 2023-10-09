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19:17, 9 октября 2023Из жизни

Жена фермера случайно скормила буйволу золотое ожерелье

The Indian Express: в Индии женщина случайно скормила буйволу золотое ожерелье

Фото: Alberto Rodriguez Santana / Unsplash

Жительница Индии случайно скормила ожерелье стоимостью 150 тысяч рупий (180 тысяч рублей) буйволу. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел 27 сентября на соевой ферме в деревне Сарси, штат Махараштра. Жена фермера по имени Гита очистила сою, которую принес муж, и оставила шелуху в миске. Женщина планировала позже накормить ей буйвола, который живет на ферме. После работы Гита решила принять ванну. Она сняла с себя золотое ожерелье «мангала сутра», которое муж по индуистскому обычаю подарил ей на свадьбе, и положила его в миску с шелухой.

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На следующий день женщина дала очистки быку, забыв, что в миске находится ценное украшение. В результате тот вместе с шелухой проглотил ожерелье. Когда Гита поняла, что ее украшение съел бык, то сразу обратилась к ветеринарам. С помощью металлоискателя они подтвердили, что ожерелье находится в желудке буйвола.

Чтобы достать украшение, потребовалось хирургическое вмешательство. Животному провели двухчасовую операцию, в ходе которой из желудка успешно извлекли инородный предмет. После этого быку наложили более 60 швов. В настоящее время он восстанавливается после операции под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи обнаружили десятки предметов в желудке мужчины. Медики диагностировали у пациента пикацизм — непреодолимое желание есть что-либо необычное и малосъедобное.

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    Алиса Удовик
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