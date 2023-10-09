Жена фермера случайно скормила буйволу золотое ожерелье

The Indian Express: в Индии женщина случайно скормила буйволу золотое ожерелье

Жительница Индии случайно скормила ожерелье стоимостью 150 тысяч рупий (180 тысяч рублей) буйволу. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел 27 сентября на соевой ферме в деревне Сарси, штат Махараштра. Жена фермера по имени Гита очистила сою, которую принес муж, и оставила шелуху в миске. Женщина планировала позже накормить ей буйвола, который живет на ферме. После работы Гита решила принять ванну. Она сняла с себя золотое ожерелье «мангала сутра», которое муж по индуистскому обычаю подарил ей на свадьбе, и положила его в миску с шелухой.

На следующий день женщина дала очистки быку, забыв, что в миске находится ценное украшение. В результате тот вместе с шелухой проглотил ожерелье. Когда Гита поняла, что ее украшение съел бык, то сразу обратилась к ветеринарам. С помощью металлоискателя они подтвердили, что ожерелье находится в желудке буйвола.

Чтобы достать украшение, потребовалось хирургическое вмешательство. Животному провели двухчасовую операцию, в ходе которой из желудка успешно извлекли инородный предмет. После этого быку наложили более 60 швов. В настоящее время он восстанавливается после операции под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи обнаружили десятки предметов в желудке мужчины. Медики диагностировали у пациента пикацизм — непреодолимое желание есть что-либо необычное и малосъедобное.

