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11:38, 9 октября 2023Мир

В ХАМАС высказались об обмене захваченных в Израиле заложников

ХАМАС: ведутся переговоры по обмену части израильтян на заключенных палестинок

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское движение ХАМАС высказало намерение заключить соглашение по обмену части израильских заложников на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщает Sada al-Balad.

Как сообщает агентство, переговоры ведутся при активном посредничестве представителей Катара. Доха добивается обмена заложников на 36 палестинок, находящихся в заключении на израильской территории.

Ранее стала известна точная информация о числе захваченных израильтян. Высокопоставленный представитель ХАМАС Мусу Абу Марзука сообщил, что минимум 130 израильтян, среди которых есть женщины, старики и дети, попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

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    Дарья Балацкая
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