В Москве закрыли нелегальный цех по пошиву реплик одежды популярных брендов

«МВД Медиа»: в Москве закрыли цех с репликами одежды популярных брендов

В Москве выявили и закрыли нелегальный цех по пошиву реплик одежды популярных брендов. Соответствующую информацию публикует «МВД Медиа».

Известно, что полицейские изъяли около 1800 готовых к продаже товаров с логотипами известных торговых марок, а также 20 швейных машин, прессы для тиснения, клише и лекала.

По информации издания, на производстве, расположенном на Варшавском шоссе, в антисанитарных условиях работали тринадцать граждан Юго-Восточной Азии. Сообщается, что они находились на территории страны незаконно и не имели разрешения на трудовую деятельность.

На мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях, вследствие которых суд назначил им наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с принудительным выездом за пределы России.

В сентябре у летевшей в Россию пассажирки изъяли 158 ювелирных украшений. Сообщается, что женщина, имя и фамилия которой не раскрываются, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные драгоценности.