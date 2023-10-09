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21:00, 9 октября 2023Силовые структуры

Российская блогерша рассказывала о магазинах с наркотиками и попала под проверку

В Крыму полиция начала проверку блогерши за ссылки на магазины с наркотиками

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму полиция получила наводку на блогершу, которую заподозрили в пропаганде наркотических средств в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В соцсетях она публиковала ссылки на нелегальные онлайн-магазины, занимающиеся продажей запрещенных веществ. Силовики быстро установили личность девушки. Ей оказалась 19-летняя жительница Пензы.

Во время допроса блогерша рассказала, что проходит реабилитацию по лечению от наркотической зависимости, а в социальных сетях таким образом пыталась получить поддержку от подписчиков. Силовики хотели провести медицинское освидетельствование девушки, но она отказалась.

В отношении нее составили административный протокол по части 1 статьи 6.9 («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача») КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 13 суток административного ареста. Девушку также могут привлечь к ответственности за пропаганду употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку в отношении популярной блогерши и телеведущей Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Боня заявила, что будет очень рада проверке.

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    Варвара Митина
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