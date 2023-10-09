Кулеба предсказал ухудшение отношений Украины с США

Кулеба: отношения Украины с США будут ухудшаться ближе к выборам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предсказал ухудшение отношений Киева и Вашингтона по мере приближения к выборам в США. Об этом он заявил в интервью украинской версии журнала Forbes.

«Это был яркий момент политической борьбы. Это урок для всех... Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — так министр прокомментировал временное прекращение выделения помощи Украине американским правительством.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что президента США Джо Байдена изо всех сил пытается сдержать кризис на Ближнем Востоке, переключив внимание с Украины на Израиль.

В начале октября Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, в котором отсутствовали пункты бюджета о помощи Украине.