Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 9 октября 2023Бывший СССР

Кулеба предсказал ухудшение отношений Украины с США

Кулеба: отношения Украины с США будут ухудшаться ближе к выборам

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предсказал ухудшение отношений Киева и Вашингтона по мере приближения к выборам в США. Об этом он заявил в интервью украинской версии журнала Forbes.

«Это был яркий момент политической борьбы. Это урок для всех... Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — так министр прокомментировал временное прекращение выделения помощи Украине американским правительством.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что президента США Джо Байдена изо всех сил пытается сдержать кризис на Ближнем Востоке, переключив внимание с Украины на Израиль.

В начале октября Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, в котором отсутствовали пункты бюджета о помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Москвич умер после принятия «средства от мигрени»

    В Дагестане приостановили работу 150 АЗС из-за нарушения требований безопасности

    Стало известно о возможном призыве сына Максима Виторгана в армию Израиля

    Кадыров рассказал о вручении Путину награды

    Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ у Работино

    Минобороны заявило о поражении склада ВСУ в Черниговской области

    В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

    Власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в cектор Газа

    Дачников призвали срочно обмотать деревья старыми колготками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости