Российский студент решил судиться из-за сгоревшей арендованной Lamborghini

В Москве студент подал иск из-за сгоревшей Lamborghini, взятой в аренду

21-летний студент столичного вуза подал в Пресненский суд Москвы иск из-за сгоревшего автомобиля Lamborghini, который он взял в аренду в автосалоне. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Марка Мина.

По данным издания, Кирилл Семенов 4 августа заключил договор аренды Lamborghini Aventador S Roadster с автосалоном на Новом Арбате, который сдает в прокат автомобили элитных марок в диапазоне цен от 20 тысяч до 200 тысяч рублей в сутки. Причем молодой человек уже несколько лет брал там в аренду машины и успел поездить почти на всех имеющихся в автопарке компании.

Как только Семенов выехал на улицы Москвы на арендованной Lamborghini, с ней начались проблемы — на ходу отвалилась подсветка госномера, на что сразу же обратили внимание инспекторы ГАИ. На следующий день суперкар заглох у ГУМа. Студент вызвал сотрудников автосалона, которые помогли завести машину с помощью аккумулятора от другой. А через два часа Lamborghini загорелась во время движения. Водитель успел покинуть салон, но в пожаре сгорели его документы и 1,7 миллиона рублей. Также был полностью уничтожен сам суперкар.

Его ввезли в Россию в 2022 году, оценив стоимость в 35 миллионов рублей, но застраховали на 17,5 миллиона. Автосалон потребовал от Семенова возместить эту разницу.

Адвокаты студента обратились к экспертам, чтобы установить причину возгорания. Специалисты судебно-экспертного центра противопожарной службы после исследования остатков суперкара установили, что очаг пожара находился в «задней левой части моторного отсека автомобиля». В результате разгерметизации моторное масло попало на раскаленные детали и вспыхнул огонь. Причину неполадки эксперты выяснить не смогли из-за полного уничтожения деталей моторного отсека. Тем не менее они указывают на отсутствие причинно-следственной связи пожара с действиями водителя, отметил адвокат.