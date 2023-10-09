МИД РФ предупредил о реакции Запада на предстоящие выборы в России

МИД РФ: не стоит ожидать позитивных оценок организации выборов в России

Не стоит ожидать позитивных оценок организации предстоящих в 2024 году президентских выборов в России со стороны коллективного Запада. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, передает ТАСС.

Он считает, что, как бы хорошо ни организовали выборы, какие бы международные наблюдатели ни присутствовали на них, все равно на Западе «напишут гадости».

«Неприятной особенностью всех наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации», — добавил Аскальдович.

Представитель МИД допустил, что Россию ждут вмешательства в выборный процесс, организации кибератак и протестных акций внутри страны, а также у стен диппредставительств за рубежом.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отказаться от выборов из-за спецоперации на Украине. Он напомнил, что действующий президент России Владимир Путин говорил о необходимости проведения выборов.