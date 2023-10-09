МИД проработает пути эвакуации россиян из зоны Ближнего Востока

МИД РФ проработает эвакуационные мероприятия для россиян с Ближнего Востока

Департамент Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России проработает пути эвакуации россиян из зоны Ближнего Востока. Об этом сообщил МИД РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что эвакуационные мероприятия обсуждаются совместно с российскими заграничными учреждениями в регионе.

По всем вопросам россияне могут обратиться в департамент по номеру +7 (495) 695-45-45 или через электронную почту dskc@mid.ru.

Ранее посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что Россия будет готова предпринять радикальные меры по вывозу своих граждан из Израиля в случае ухудшения обстановки в стране. «У нас нет таких данных, сколько человек покинули страну. Не могу ничего сказать, но обращения есть», — добавил дипломат.