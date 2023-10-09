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19:32, 9 октября 2023Забота о себе

У женщины отнялись ноги после укуса комара

CBS: в США женщину парализовало после заражения лихорадкой западного Нила

Фото: Unsplash

Жительницу Калифорнии, США, по имени Сьюзан Кори парализовало после заражения лихорадкой западного Нила, которую переносят комары. Об этом сообщает агентство новостей CBS News.

Около месяца назад американку госпитализировали после укуса комара, на который она сперва не обратила внимания. По словам женщины, сперва ее начали беспокоить высокая температура и спазмы в ногах. Скорую пришлось вызвать, когда Сьюзан упала в ванной — у нее отнялись ноги. «Я пробыла четыре с половиной недели в больнице, потому что меня укусил комар. Не знала, как сильно этот вирус влияет на человека», — рассказала Сьюзан журналистам.

Как уточнило агентство новостей, комары в Калифорнии развелись из-за предыдущей теплой зимы.

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    Александра Лисица
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