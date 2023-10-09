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11:59, 9 октября 2023Бывший СССР

В Киеве назвали первостепенным вступление в ЕС именно Украины

Вице-премьер Украины Стефанишина: республика должна вступить в ЕС раньше других

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина должна вступить в Евросоюз раньше других. Об этом заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «РБК-Украина».

«На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине», — сказала она.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поражение Киева в конфликте с Россией станет концом Европы. Он назвал военные действия экзистенциальной проблемой для Европы.

3 октября Кулеба отметил, что именно Киев дал импульс для возможного расширения Европейского союза. По его словам, Украина «потянула за собой все другие страны, которые даже более десяти лет ждут какого-либо прогресса».

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    Алевтина Запольская
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