На Украине назвали условие конца Европы

Глава МИД Украины Кулеба: поражение Украины станет концом Европы

Поражение Украины в конфликте с Россией станет концом Европы. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Forbes-Украина».

По его словам, «для Европы это экзистенциальная война», которая касается и европейцев. «Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в руководстве Евросоюза (ЕС) согласны поддерживать Украину так долго, сколько понадобится. Такие заявления, утверждает Кулеба, звучали от представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и от других высокопоставленных еврочиновников.

Ранее Кулеба оценил вероятность вступления Украины в Европейский союз. По его словам, Киев получает позитивные сигналы от Брюсселя по этому вопросу и решение о членстве Украины в организации уже принято.