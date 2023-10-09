Российская модель попозировала в откровенном образе для иностранного журнала

Российская модель Наташа Поли попозировала в откровенном образе для итальянского журнала D - la Repubblica. Соответствующая публикация появилась на странице иностранного издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 38-летняя манекенщица запечатлена в белой юбке длины мини и оголяющем грудь бюстгальтере, верх которого представляет собой чокер на шее. При этом знаменитость держит в одной руке две сумки. Кроме того, ее внешний вид дополняют серые туфли и массивный браслет.

Подписчики восхитились данной съемкой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Потрясающе выглядишь, впрочем, как и всегда», «Королева», «Огонь!», «Такая красивая, такая великолепная», «Невероятная Наташа», — высказывались они.

В сентябре Наташа Поли приняла участие в показе бренда Blumarine, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Тогда знаменитость появилась на подиуме в атласном платье бледно-коричневого цвета. При этом его верх украсила брошь в виде золотой бабочки.