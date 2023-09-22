Российская модель приняла участие в иностранном показе

Российская модель Наташа Поли появилась на показе иностранного бренда Blumarine

Российская манекенщица Наташа Поли приняла участие в показе бренда Blumarine, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) иностранной марки.

Так, 38-летняя знаменитость появилась на подиуме в атласном платье бледно-коричневого цвета. При этом его верх украсила брошь в виде золотой бабочки. Образ супермодели дополнили небольшая сумка в тон аксессуару и остроносые туфли.

Визажисты решили сделать акцент на естественной красоте Поли, подчеркнув глаза нюдовыми тенями. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и разделили их на прямой пробор.

В марте Наташа Поли показала внешность без макияжа и восхитила подписчиков. Модель поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черной футболке, джинсах с подвернутыми штанинами и ботинках на шнуровке. При этом на фото было видно, что на лице знаменитости отсутствуют косметические средства.