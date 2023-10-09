Россиянин побывал в Северной Корее и раскрыл размер зарплат местных жителей

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл размер заработанной платы местных жителей. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что зарплата — одна из самых неоднозначных тем, на которые он общался с северокорейцами. «Когда я спросил нашего гида (разумеется, она являлась сотрудницей спецслужб), какие зарплаты у жителей КНДР, она назвала цифру 300 долларов (около 30 тысяч рублей), — пояснил он. — Это одновременно и чистая правда, которая удивит скептиков, и совершенно не соответствует действительности».

По словам россиянина, основная масса населения страны даже не мечтает о таких зарплатах. И 300 долларов — это средняя сумма заработка обычной семьи в год. «К примеру, месячная зарплата обыкновенных рабочих на фабрике от 1,5 до 2,5 тысячи вон, — добавил он. — По государственному курсу это 12–25 долларов (1,5-2,5 тысячи рублей)».

Однако курс 130 вон за доллар — официальный, а реальный составляет 8,9 тысячи вон. «Получается, что реальная месячная зарплата рабочего составляет 30 центов, — подчеркнул он. — А вот крестьяне по сути работают за еду. Многие из них вместо денег получаются зарплату в натуральной форме, в процентах к полученному урожаю».

Ранее в октябре этот же российский тревел-блогер побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии. Официальную информацию о социальном обеспечении населения КНДР и пенсий найти в публичном доступе практически невозможно. Доступны лишь обрывочные сведения из публикаций журналистов или пропагандистских СМИ.