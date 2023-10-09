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19:12, 9 октября 2023Спорт

Нурмагомедов выступил в поддержку Палестины

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях флаг Палестины

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выступил в поддержку Палестины.

Бывший спортсмен выложил публикацию без слов, оформленную несколькими эмодзи: флагом Палестины, красным сердцем и двумя поднятыми ладонями, символизирующими солидарность. К посту он прикрепил видео с выдержками из Корана.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. Россиянин — один из самых популярных спортсменов среди мусульман. В частности, он выступал против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оскорблял чувства верующих.

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    Анастасия Борисова
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