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08:10, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Обострение ситуации в Израиле нанесет удар по политике США на Ближнем Востоке

GT: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке

Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press

Обострение палестино-израильского конфликта может нанести тяжелый удар по политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Кроме того, ухудшение ситуации может сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, написало китайское издание Global Times (GT).

Эксперты заявили газете, что внезапная атака, вызванная главным образом намерением ХАМАС сорвать поддерживаемую Штатами нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, затмит недавнюю «волну примирения» на Ближнем Востоке. Также сложившаяся ситуация напомнит Вашингтону о том, что примирение будет недолгим, так как палестино-израильский конфликт остается нерешенным.

Специалисты также полагают, что конфликт нанесет серьезный удар по политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о нарушении нового поддерживаемого США торгового маршрута Индия-Ближний Восток.

Ранее обозреватель Карлос Роа в своей статье для американского журнала National Interest написал, что атаки ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии. По словам обозревателя, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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