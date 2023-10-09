В США назвали цель атаки ХАМАС на Израиль

NI: ХАМАС нанес удар, чтобы не допустить сближения Израиля и Саудовской Аравии

Атаки ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии. Об этом заявил обозреватель Карлос Роа в своей статье для американского журнала National Interest (NI).

«Недавнее потепление отношений между странами, хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока», — пишет журналист.

По словам обозревателя, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Роа заявил, что недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Израилем были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана, а также желанием получить доступ к израильским технологиям.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».