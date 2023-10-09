Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 9 октября 2023Россия

Россиянка потеряла ключи и решила выйти из квартиры через окно второго этажа

В Петербурге женщина потеряла ключи и решила выйти из квартиры через окно

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге женщина потеряла ключи от квартиры и решила выйти из нее через окно второго этажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, женщина решила выйти через окно вечером в воскресенье, 8 октября, в районе Колпино. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, перелом бедренных костей и левого предплечья и сотрясение мозга.

Пострадавшая рассказала врачам, что ей нужно было срочно выйти на улицу, а ключей не было. Других подробностей о происшествии не приводится.

Ранее в Ульяновске трое школьников испугались сработавшей в образовательном учреждении сигнализации и переломали себе ноги. Дети внезапно услышали сигнал тревоги и выпрыгнули из окна на втором этаже.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о растущих потерях американских бойцов на Украине

    Похожих на Пугачеву и Галкина людей заметили в аэропорту Израиля

    В Подмосковье Mercedes въехал в винный магазин и загорелся

    Сбитый под Белгородом дрон нес чешскую взрывчатку

    Мигрант из Туркменистана ранил ножом мужчину в массовой драке в Саратове

    Психолог предупредила о вреде дружбы с бывшими возлюбленными

    Россиянка потеряла ключи и решила выйти из квартиры через окно второго этажа

    В Москве закрыли нелегальный цех по пошиву реплик одежды популярных брендов

    В России раскрыли главное преимущество ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

    В МИД России оценили предложение Армении заключить договор насчет статута МУС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости