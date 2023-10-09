Россиянка потеряла ключи и решила выйти из квартиры через окно второго этажа

В Петербурге женщина потеряла ключи и решила выйти из квартиры через окно

В Санкт-Петербурге женщина потеряла ключи от квартиры и решила выйти из нее через окно второго этажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, женщина решила выйти через окно вечером в воскресенье, 8 октября, в районе Колпино. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, перелом бедренных костей и левого предплечья и сотрясение мозга.

Пострадавшая рассказала врачам, что ей нужно было срочно выйти на улицу, а ключей не было. Других подробностей о происшествии не приводится.

Ранее в Ульяновске трое школьников испугались сработавшей в образовательном учреждении сигнализации и переломали себе ноги. Дети внезапно услышали сигнал тревоги и выпрыгнули из окна на втором этаже.