Пассажиры отравились неизвестными парами на рейсе европейской авиакомпании

Mirror: пассажиры British Airways отравились неизвестными парами в полете

Пассажиры авиакомпании British Airways отравились неизвестными парами во время полета из Испании. Об этом сообщил таблоид Mirror.

Уточняется, что лайнер европейского перевозчика прибыл в лондонский аэропорт Хитроу из Барселоны около 16:15 в воскресенье, 8 октября. Людей эвакуировали с рейса, на место прибыли сотрудники полиции, пожарной бригады и скорой помощи. Четырем пассажирам потребовалась помощь медиков, ее оказали прямо в аэропорту.

По данным издания, в воздушной гавани заметили специалистов экстренных служб в защитных костюмах. Представитель лондонской пожарной бригады заявил, что на борту зафиксировали неизвестные пары. «Команда химиков провела осмотр самолета и не обнаружила повышенных показателей», — уточнил он.

При этом один из пассажиров рейса написал в соцсетях, что плохо на борту стало членам экипажа. По его словам, этих бортпроводников попросили снять униформу, а путешественников заставили ждать сначала на взлетно-посадочной полосе, а потом в терминале аэропорта.

В аэропорту Хитроу отметили, что экстренные службы оперативно отреагировали на произошедшее. «Инцидент уже решен. Мы приносим извинения нашим пассажирам за любые причиненные неудобства», — процитировал Mirror представителя воздушной гавани.

Ранее в багаже пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась свето-шумовая граната. Мужчина, который ранее привлекался за незаконное хранение оружия и боеприпасов, спрятал снаряд в чемодане.