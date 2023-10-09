Пассажиры отравились неизвестными парами на рейсе европейской авиакомпании
Пассажиры авиакомпании British Airways отравились неизвестными парами во время полета из Испании. Об этом сообщил таблоид Mirror.
Уточняется, что лайнер европейского перевозчика прибыл в лондонский аэропорт Хитроу из Барселоны около 16:15 в воскресенье, 8 октября. Людей эвакуировали с рейса, на место прибыли сотрудники полиции, пожарной бригады и скорой помощи. Четырем пассажирам потребовалась помощь медиков, ее оказали прямо в аэропорту.
По данным издания, в воздушной гавани заметили специалистов экстренных служб в защитных костюмах. Представитель лондонской пожарной бригады заявил, что на борту зафиксировали неизвестные пары. «Команда химиков провела осмотр самолета и не обнаружила повышенных показателей», — уточнил он.
При этом один из пассажиров рейса написал в соцсетях, что плохо на борту стало членам экипажа. По его словам, этих бортпроводников попросили снять униформу, а путешественников заставили ждать сначала на взлетно-посадочной полосе, а потом в терминале аэропорта.
В аэропорту Хитроу отметили, что экстренные службы оперативно отреагировали на произошедшее. «Инцидент уже решен. Мы приносим извинения нашим пассажирам за любые причиненные неудобства», — процитировал Mirror представителя воздушной гавани.
Ранее в багаже пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась свето-шумовая граната. Мужчина, который ранее привлекался за незаконное хранение оружия и боеприпасов, спрятал снаряд в чемодане.