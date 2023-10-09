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23:33, 9 октября 2023Мир

В США заявили о способности совместить военную помощь Израилю и Украине

В США заявили, что способны совместить военную помощь Израилю и Украине

Фото: Pixabay

США способны совместить военную помощь Израилю и продолжение поддержки Украины, об этом заявила высокопоставленный источник в оборонных кругах Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«Мы способны продолжать нашу поддержку как Украине, так и Израилю», — подчеркнула она, добавив, что Вашингтон также сможет сохранять глобальную боеготовность государства.

Ранее министр армии США Кристин Вормут назвала условие для обеспечения поставок вооружений Израилю и Украине. По ее словам, для удовлетворения потребностей этих двух стран в боеприпасах Пентагону потребуется поддержка Конгресса.

Также газета Politico со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщала, что Соединенные Штаты работают над скорейшей переброской вооружений в Израиль, которая будет осуществляться параллельно с помощью Украине.

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