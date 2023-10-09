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20:20, 9 октября 2023Мир

В США назвали условие для обеспечения поставок вооружений Израилю и Украине

Министр армии США: для поддержки Израиля и Украины нужно одобрение Конгресса

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Министр армии США Кристин Вормут назвала условие для обеспечения поставок вооружений Израилю и Украине. По ее словам, для удовлетворения потребностей этих двух стран в боеприпасах Пентагону потребуется поддержка Конгресса. Ее слова в понедельник, 9 октября, приводит Reuters.

«Одна вещь, которая действительно важна с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности одновременно поддерживать как потенциально израильтян, так и украинцев, — это дополнительное финансирование со стороны Конгресса, чтобы иметь возможность увеличить наши возможности с точки зрения нашей способности расширять производство, а затем также оплатить сами боеприпасы», — заявила она, добавив, что запросы Израиля на поддержку все еще рассматриваются.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала, что Соединенные Штаты работают над скорейшей переброской вооружений в Израиль, которая будет осуществляться параллельно с помощью Украине. Как заявили знакомые с ситуацией чиновники, помимо прямой военной помощи Вашингтон планирует снять с консервации боеприпасы и вооружения, находящиеся на складах в самом Израиле.

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    Варвара Кошечкина
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