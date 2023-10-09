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16:15, 9 октября 2023Ценности

Сын первого президента Татарстана продаст Aston Martin за 29 миллионов рублей

Гендиректор «Татавтодор» Айрат Шаймиев продаст Aston Martin за 29 миллионов руб.
Айрат Шаймиев (слева, архивное фото)

Айрат Шаймиев (слева, архивное фото). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Старший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат выставил на продажу роскошный автомобиль за миллионы рублей. Подробности опубликованы в Telegram-канале Mash Iptash.

Генеральный директор «Татавтодор» продаст новый внедорожник Aston Martin DBX с пробегом в 224 километра. Отмечается, что машина 2021 года выпуска оснащена двигателем мощностью 550 лошадиных сил, что позволяет ей развивать скорость 100 километров в час за 4,5 секунды. Согласно объявлению, у автомобиля, который ни разу не попадал в ДТП, всего один владелец.

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Стоимость транспортного средства составляет 29 миллионов рублей. При этом продавец уточняет, что его интересуют только реальные покупатели, а обмен он не рассматривает.

В апреле также сообщалось, что в России продадут редкий гиперкар Aston Martin One-77 за 285 миллионов рублей. Данный автомобиль британской марки оснащен бензиновым 7,3-литровым двигателем мощностью 760 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. При этом его максимальная скорость составляет 354 километра в час.

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    Карина Черных
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