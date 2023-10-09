Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:26, 9 октября 2023Ценности

Стилист Рогов перечислил самую модную верхнюю одежду на осень

Стилист Рогов посоветовал носить тренчи, бомберы и косухи осенью 2023 года

Фото: Unsplash

Российский стилист Александр Рогов перечислил самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

В список актуальных вещей вошел тренч из хлопка или габардина. При этом носить данный предмет гардероба эксперт предложил с ботфортами, джинсами или классическими широкими брюками.

Помимо этого, Рогов отметил популярность кожаной куртки. «Самые крутые куртки с винтажным состаренным эффектом! Идеальную можно найти в секондхенде!» — посоветовал он. Кроме того, специалист обратил внимание на пальто, бомберы и косухи.

«Если бежевый тренч вам кажется слишком фоновым и базовым — вот вам альтернатива! Кожаный тренд», — заключил он.

Ранее в сентябре стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе осенью 2023 года. Эксперт посоветовал в текущем сезоне приобрести черную юбку длины макси.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о растущих потерях американских бойцов на Украине

    Стало известно о возможной встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении

    В Карабах прибыла миссия ООН

    В России разработали способ предотвращения инфаркта

    Первый снег выпал в Москве и попал на видео

    В Петербурге суворовцы оказались в больнице после уборки туалета

    Минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад»

    Во Франции признали утечку американского оружия с Украины на Ближний Восток

    В России резко выросло число люксовых автомобилей

    Производительность труда в России резко упала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости