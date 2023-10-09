Стилист Рогов перечислил самую модную верхнюю одежду на осень

Стилист Рогов посоветовал носить тренчи, бомберы и косухи осенью 2023 года

Российский стилист Александр Рогов перечислил самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

В список актуальных вещей вошел тренч из хлопка или габардина. При этом носить данный предмет гардероба эксперт предложил с ботфортами, джинсами или классическими широкими брюками.

Помимо этого, Рогов отметил популярность кожаной куртки. «Самые крутые куртки с винтажным состаренным эффектом! Идеальную можно найти в секондхенде!» — посоветовал он. Кроме того, специалист обратил внимание на пальто, бомберы и косухи.

«Если бежевый тренч вам кажется слишком фоновым и базовым — вот вам альтернатива! Кожаный тренд», — заключил он.

Ранее в сентябре стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе осенью 2023 года. Эксперт посоветовал в текущем сезоне приобрести черную юбку длины макси.