В Минэнерго раскрыли объем поставок дизеля за рубеж

Россия возобновила экспорт дизеля с учетом поставок 50 % на внутренний рынок

Россия возобновила экспорт дизельного топлива с учетом необходимости поставок на внутренний рынок 50 процентов от производимых объемов. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, пишет «Интерфакс».

«В оптимальном объеме (возобновили экспорт — прим. «Ленты.ру»), который уже озвучивали, исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50 процентов производства», — сказал Шульгинов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что частичное снятие запрета на экспорт топлива обусловлено опасностью затоваривания систем хранения и, как следствие, снижения объемов переработки.

Шульгинов также подчеркнул, что меры правительства России по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на АЗС.