В России назвали причину возобновления вывоза дизельного топлива

Вице-премьер Новак объяснил экспорт дизеля опасностью падения переработки на НПЗ

Частичное снятие запрета на экспорт топлива обусловлено опасностью затоваривания систем хранения и, как следствие, снижения объемов переработки. Об этом на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает Telegram-канал правительства России.

По его словам, введенный 21 сентября временный запрет на вывоз нефтепродуктов показал свою эффективность и во многом снял проблемы на внутреннем рынке. В том числе резко снизились цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и начал отступать дефицит топлива в регионах.

Отдельно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по ходу проверок деятельности нефтяных компаний и независимых сетей АЗС выявила факты завышения розничных цен.

Новак указал, что новые меры, утвержденные 6 октября, позволяют сохранить контроль над ситуацией и при возобновлении экспорта дизельного топлива, который разрешили только для крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для этого возвращен полный размер компенсации нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма, а также введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну на продажу нефтепродуктов за рубеж для перекупщиков.

Мишустин поручил Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию, особенно в вопросе повышения цен. Все дальнейшие шаги, подчеркнул он, надо принимать в зависимости от насыщения внутреннего рынка по разумным ценам.

Ранее сообщалось, что крупная независимая сеть АЗС, работающая в Новосибирской области, столкнулась с дефицитом бензина АИ-95 и была вынуждена ограничить его продажу. Топливо осталось на две недели только для контрактов с администрациями районов, станциями скорой помощи, дорожными организациями и службами аварийно-спасательных работ.