Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:59, 9 октября 2023Экономика

В России назвали причину возобновления вывоза дизельного топлива

Вице-премьер Новак объяснил экспорт дизеля опасностью падения переработки на НПЗ

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Частичное снятие запрета на экспорт топлива обусловлено опасностью затоваривания систем хранения и, как следствие, снижения объемов переработки. Об этом на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает Telegram-канал правительства России.

По его словам, введенный 21 сентября временный запрет на вывоз нефтепродуктов показал свою эффективность и во многом снял проблемы на внутреннем рынке. В том числе резко снизились цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и начал отступать дефицит топлива в регионах.

Отдельно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по ходу проверок деятельности нефтяных компаний и независимых сетей АЗС выявила факты завышения розничных цен.

Новак указал, что новые меры, утвержденные 6 октября, позволяют сохранить контроль над ситуацией и при возобновлении экспорта дизельного топлива, который разрешили только для крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для этого возвращен полный размер компенсации нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма, а также введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну на продажу нефтепродуктов за рубеж для перекупщиков.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023

Мишустин поручил Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию, особенно в вопросе повышения цен. Все дальнейшие шаги, подчеркнул он, надо принимать в зависимости от насыщения внутреннего рынка по разумным ценам.

Ранее сообщалось, что крупная независимая сеть АЗС, работающая в Новосибирской области, столкнулась с дефицитом бензина АИ-95 и была вынуждена ограничить его продажу. Топливо осталось на две недели только для контрактов с администрациями районов, станциями скорой помощи, дорожными организациями и службами аварийно-спасательных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Раскрыт способ получения популярной услуги без выхода из дома

    Песков заявил о возможности любого россиянина отдохнуть в любимых местах Путина

    В России назвали причину возобновления вывоза дизельного топлива

    Медведев обратился с риторическим вопросом к «натовским друзьям»

    Все ближайшие концерты ДДТ перенесли на 2024 год

    Китайский вундеркинд назвал безделье ключом к счастью

    Разин заявил о намерении директора Шатунова жениться на вдове исполнителя

    Экс-главу МИД Грузии госпитализировали на Украине после ДТП

    Москвичи нашли змею в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости