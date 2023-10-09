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12:11, 9 октября 2023Экономика

В российском регионе сеть АЗС ограничила отпуск бензина из-за дефицита

Новосибирская сеть АЗС «Прайм» ограничила отпуск бензина АИ-95 из-за дефицита

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Крупная сеть АЗС «Прайм», работающая в Новосибирской области, ограничила отпуск бензина АИ-95 покупателям из-за дефицита. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает ТАСС.

По его словам, ограничения были введены на прошлой неделе, они связаны с прекращением отгрузок бензина этой марки с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Оставшиеся объемы сеть использует для исполнения контрактов с администрациями районов, станциями скорой помощи, дорожными организациями и службами аварийно-спасательных работ.

По состоянию на 9 октября компании хватит топлива на две недели. Когда поставки бензина возобновятся, в «Прайме» сказать не могут. В последнее время его возили из Барнаула бензовозами. «По железной дороге не поставляют уже давно, это может быть связано с отсутствием цистерн. АИ-95 с Омского НПЗ — только по железной дороге», — заключил он.

Сеть «Прайм» работает в Новосибирске более 25 лет. В городе и области у нее 27 заправок, также она занимается оптовыми поставками нефтепродуктов со своей нефтебазы.

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Первые сообщения о дефиците бензина и дизельного топлива в российских регионах появились в середине августа. За месяц о проблемах рассказывали в десятках российских регионов, после чего 21 сентября правительство запретило экспорт нефтепродуктов за незначительными ограничениями.

На прошлой неделе из-за угрозы переполнения резервуаров для хранения и системы «Транснефти» власти частично разблокировали экспорт дизельного топлива для производителей.

Чиновники отмечали, что ситуация на внутреннем рынке улучшается, а биржевые цены на топливо падают. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от владельцев снизить розничные цены до экономически обоснованных уровней.

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    Платон Щукин
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