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09:24, 9 октября 2023Спорт

Российский нападающий попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Россиянин Никита Кучеров попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Фото: Dirk Shadd / ZUMA Press / Globallookpress.com

Российский нападающий Никита Кучеров попал в топ-10 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован на странице NHL Network в социальной сети X (бывший Twitter).

«Никита Кучеров занимает восьмое место в рейтинге. Он третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон. Это единственный игрок "Тампы-Бэй Лайтнинг", у которого таких сезонов больше, чем один», — сказано в сообщении.

Ранее НХЛ опубликовала имена спортсменов, занявших места в топ-20 рейтинга. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 18-е место в списке, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 17-е, а Андрей Василевский, защищающий ворота «Тампы», расположился на 14-й строчке.

Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020-м и 2021 годах. Трижды в карьере он достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2023-м, 2019-м и 2018 годах.

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    Андрей Стрельцов
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