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17:56, 9 октября 2023Путешествия

Прибывшие на лечение в Израиль россияне застряли в стране без жилья

Жители Рыбинска прибыли в Израиль на лечение и застряли в стране без жилья

Фото: Ammar Awad / Reuters

Россиянка, прибывшая в Израиль на лечение сына, застряла в стране с ребенком без жилья. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители города Рыбинск Ярославской области приехали в страну для прохождения медицинского обследования.

Отмечается, что во вторник, 10 октября, россиян собираются выселять из квартиры из-за окончания срока аренды. Вылететь из Израиля они не могут из-за отсутствия средств: после начала военного конфликта цены на авиабилеты выросли в несколько раз. При этом в посольстве РФ, по их словам, на их запрос не реагируют.

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«С экранов вещается, что зарегистрированных обращений россиян из горячих точек мало, но это неправда, — заявила россиянка Алена. — Мы тут трое суток. Мы живем в каком-то аду».

По ее словам, она несколько раз звонила на горячую линию российского диппредставительства в Тель-Авиве и Москве, однако по номеру никто не отвечает. Россиянка переживает, что завтра вместе с сыном окажется на улице, «под ракетами».

Ранее сообщалось, что практически все клиенты «Русского Экспресса» аннулировали путевки в Израиль.

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    Фариза Бацазова
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