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09:34, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданные полезные свойства сала

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман раскрыли неожиданные полезные свойства сала. Специалисты рассказали, что употребление этого продукта уменьшает риски инсульта, а также помогает бороться с воспалением. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Употребление твердых сортов жира, а это сало, уменьшает риски инсульта», — отметила Малышева. Продеус также сообщил, что свиное сало не увеличивает риски образования атеросклеротических бляшек.

Малышева также обратила внимание на то, что свинина содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты. «Свинина из всех видов мяса — самая полезная», — подчеркнула врач. «Более того, полиненасыщенные жирные кислоты снижают воспаления», — добавил Продеус.

Гандельман, в свою очередь, объяснил, что не нужно специально есть сало для того, чтобы предупреждать атеросклероз, так как оно является калорийным продуктом. «Но если вам захотелось съесть сало, кусочек можете съесть, это не повредит вашему здоровью», — заключил кардиолог.

Ранее Малышева рассказала о полезных свойствах свинины. По словам доктора, употребление свинины повышает иммунитет и снижает риск возникновения рака.

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    Олег Давыдов
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