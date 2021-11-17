Малышева рассказала о неожиданных свойствах свинины

Врач и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали о полезных свойствах свинины. По словам специалистов, употребление свинины повышает иммунитет и снижает риск возникновения рака. Выпуск доступен на YouTube.

«Если мы возьмем ту часть свиньи, которая называется лопаткой и в которой содержится меньше всего жира, то белка там будет 55 процентов в 100 граммах от суточной нормы», — рассказал Шубин. При этом Малышева отметила, что в свинине есть много белка, необходимого для работы иммунитета.

Врачи также обратили внимание на одно неожиданное свойство свинины: по словам специалистов, она содержит большое количества селена, который предупреждает возникновение рака. «Селен обеспечивает достаточно важную функцию нашего организма: он участвует в защите нас от возникновения раковых процессов», — объяснил Шубин.

«Понятно, что мы далеки от того, чтобы рассказывать, как селеном лечат рак — достаточное количество селена позволяет вам раком не заболеть», — уточнил врач.

Ранее Малышева назвала полезный для гипертоников напиток. По словам доктора, снизить артериальное давление помогает травяной чай каркаде. При этом врач посоветовала гипертоникам не забывать о физических нагрузках, а также о специальной диете, подразумевающей отказ от соли.