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20:02, 9 октября 2023Из жизни

Скульптура из комиссионки оказалась произведением искусства за 200 тысяч рублей

В США купленная за 40 долларов статуэтка оказалась работой известного скульптора

Фото: Birmingham Zoo

Жительница США нашла в комиссионке скульптуру, которая оказалась произведением искусства стоимостью две тысячи долларов (около 200 тысяч рублей). Об этом сообщает AL.com.

Шеннон Мэнти нашла скульптуру цветка магнолии в комиссионном магазине Goodwill Outlet в городе Бирмингем, штат Алабама. «Я сразу поняла, что это ценный экспонат», — утверждает она. Вскоре женщина выяснила, что работу изваял известный скульптор Фрэнк Флеминг, который создавал причудливые скульптуры из керамики и бронзы.

Статуэтка, найденная Мэнти, была подписана скульптором и продавалась в магазине за 40 долларов (3,9 тысячи рублей). Там женщина также обнаружила скульптуру черепахи и калл — многолетних травянистых растений с продолговатыми бутонами из единого лепестка. Женщина, не раздумывая, купила оба изваяния.

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Скульптуру магнолии она решила пожертвовать зоопарку в Бирмингеме. Ее выставят на аукцион в рамках ежегодного благотворительного мероприятия. Стартовая стоимость скульптуры составила две тысячи долларов (198 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании в подвале старого замка обнаружили виски, изготовленный в 1833 году. Специалисты предполагают, что напиток из найденной партии могла пробовать королева Виктория.

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    Алиса Удовик
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