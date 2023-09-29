В подвале замка обнаружили 190-летний старейший в мире шотландский виски

В Великобритании выставят на аукцион изготовленный в 1833 году виски

В Великобритании в подвале старого замка обнаружили виски, изготовленный в 1833 году. Об этом сообщает Evening Standard.

Сорок бутылок 190-летнего напитка обнаружил в конце 2022 года попечитель замка Блэр в шотландском графстве Пертшир Берти Тротон. Виски под названием Atholl Brose с добавлением меда готовили там многие века. Сейчас специалисты предполагают, что напиток из найденной партии могла пробовать королева Виктория.

Эксперты также установили, что виски был перегнан в 1833 году, разлит в 1841-м и перелит в новые бутылки в 1932-м. 24 бутылки из обнаруженной партии будут выставлены поштучно на аукционе Whisky Auctioneer в Перте. Куратор торгов уже заявил, что эти лоты являются старейшим в мире шотландским виски.

Замок Блэр построили 750 лет назад, и на протяжении многих веков он принадлежит семье Атолл, в честь которой и назван сорт напитка. «Виски всегда был громадной частью истории замка Блэр. Оставшиеся после аукциона бутылки станут основой экспозиции, чтобы все посетители имения могли узнать удивительную историю этого напитка», — заявил Берти Тротон.

Ранее сообщалось, что воры проникли в винный магазин в Испании и украли девять бутылок дорогих вин. Стоимость похищенного оценили в 117,1 тысячи евро.