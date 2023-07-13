Воры украли девять бутылок дорогих вин стоимостью 11 миллионов рублей

В Испании воры украли из магазина девять бутылок самых дорогих вин на глазах у покупателей

Воры проникли в винный магазин в испанском регионе Коста-Брава и на глазах у покупателей и продавца украли девять бутылок дорогих вин общей стоимостью 117,1 тысячи евро (11,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Преступление произошло днем, когда в магазине были посетители. Двое мужчин подошли к остекленному хранилищу и, используя лом и присоску, открыли его. У третьего злоумышленника с собой был рюкзак, в который злоумышленники сложили дорогое вино.

На записи с камер наблюдения видно, как один из грабителей, по всей видимости, знакомый с коллекцией магазина, показывает сообщникам, какие бутылки брать. Сделав задуманное, двое воров не спеша направились к выходу. Третий застегнул рюкзак и последовал за ними.

Ошеломленный продавец заметил воров и погнался за ними, однако злоумышленникам удалось перебежать через оживленную улицу и скрыться.

Самой дорогой бутылкой из украденных было красное вино Romanee Conti 2008 года стоимостью 29,3 тысячи евро (около 2,9 миллиона рублей).

Владельцы магазина заявили, что те же воры пытались совершить кражу месяц назад, но в тот раз им пришлось бросить добычу и сбежать.

Сейчас полиция расследует кражу. Во время побега один из мужчин уронил мобильный телефон. Эта улика может стать зацепкой и помочь полиции в поисках преступников.

Ранее сообщалось, что воры в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, проникли в магазин алкогольных напитков и похитили дорогое вино общей стоимостью 700 тысяч долларов (63,5 миллиона рублей). Среди украденных бутылок были редкие вина, которые специалисты называют «голубыми фишками».