Воры украли из магазина только дорогое вино на 62 миллиона рублей

Воры проникли в магазин алкоголя в США и украли редкие вина на 62 миллиона рублей

Воры в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, проникли в магазин алкогольных напитков и похитили только дорогое вино на 700 тысяч долларов (62,5 миллиона рублей). Об этом сообщает KTLA.

Владелец магазина Назмул Хак Хелаль рассказал, что ограбление было совершено около часа ночи. На записи с камеры наблюдения видно, как воры подъезжают на белом пикапе. Автомобиль несколько раз проехал через парковку на заднем дворе, после чего из него вышел подозреваемый в маске и направился в сторону магазина. Мужчина быстро забрался на металлический контейнер. В руках он держал острый металлический предмет, похожий на большой нож.

По словам Хелаля, злоумышленник вырезал отверстие в потолке над подвальным помещением магазина, где хранились самые ценные и дорогостоящие вина. После этого вор по веревке спустился вниз, а затем закрыл обзор камер наблюдения и отключил освещение. «Они полностью обчистили подвал. Взяли все. Там, где у нас хранилось Бургундское и Бордо, не осталось ничего», — заявил владелец магазина. Среди украденных напитков оказались селекционные вина из Франции и Италии, а также редкие вина, которые среди специалистов считаются «голубыми фишками».

Хелаль намерен отправить список похищенных вин в местные магазины и аукционные дома, чтобы они имели их в виду на случай появления подозрительных партий вина.

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