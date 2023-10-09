Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 9 октября 2023Мир

В Венгрии заявили об уходе конфликта на Украине на второй план

Сийярто: конфликт на Украине отходит на второй план на фоне войны в Израиле
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине отходит в международных делах на второй план. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто подчеркнул, что впервые за долгое время главной темой международной встречи станет не конфликт на Украине, а ситуация с Израилем. «Террористическая атака на Израиль поразила международную политику молнией», — написал глава МИД Венгрии накануне совещания глав МИД стран Персидского залива и Евросоюза.

Материалы по теме:
Швейцария 200 лет не вступала в войны. Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
Швейцария 200 лет не вступала в войны.Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
22 декабря 2022
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022
«Эти парни будут диктовать свои правила» Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
«Эти парни будут диктовать свои правила»Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
17 января 2023

Министр добавил, что новым приоритетом станет предотвращение эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ключевую роль в этом процессе должны сыграть арабские страны Персидского залива.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС угрожает казнить пленных в ответ на каждый удар Израиля. Среди заложников есть россияне

    На МКС произошла утечка на российском модуле

    Ученые назвали возраст отказа мужчин и женщин от секса

    В США заявили о способности совместить военную помощь Израилю и Украине

    Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

    Роднина заявила о балующих себя медалями в ущерб россиянам американцах

    Опубликована запись диалога пилотов перед аварийной посадкой самолета в поле

    Эрдоган заявил об ошибочном подходе Израиля к правам палестинцев

    В США допустили освобождение Харькова и Одессы Россией

    Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости