В Венгрии заявили об уходе конфликта на Украине на второй план

Сийярто: конфликт на Украине отходит на второй план на фоне войны в Израиле

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине отходит в международных делах на второй план. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто подчеркнул, что впервые за долгое время главной темой международной встречи станет не конфликт на Украине, а ситуация с Израилем. «Террористическая атака на Израиль поразила международную политику молнией», — написал глава МИД Венгрии накануне совещания глав МИД стран Персидского залива и Евросоюза.

Министр добавил, что новым приоритетом станет предотвращение эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ключевую роль в этом процессе должны сыграть арабские страны Персидского залива.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.