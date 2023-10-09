Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями РФ в Москве

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник выразил обеспокоенность подобными намерениями российских властей, напомнив, что Договор о запрещении ядерных испытаний является важной частью международной архитектуры мира и безопасности.

Флойд добавил, что регулярно поддерживает контакты с высшими российскими должностными лицами и доказывает им, что ратификация ДВЗЯИ отвечает не только интересам России, но и всего мира.

«Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», — подчеркнул он.

Во время выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний. По его мнению, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное расторжение ДВЗЯИ не означает намерения России проводить ядерные испытания.