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22:55, 9 октября 2023Мир

Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями РФ в Москве

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник выразил обеспокоенность подобными намерениями российских властей, напомнив, что Договор о запрещении ядерных испытаний является важной частью международной архитектуры мира и безопасности.

Флойд добавил, что регулярно поддерживает контакты с высшими российскими должностными лицами и доказывает им, что ратификация ДВЗЯИ отвечает не только интересам России, но и всего мира.

«Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», — подчеркнул он.

Во время выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний. По его мнению, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное расторжение ДВЗЯИ не означает намерения России проводить ядерные испытания.

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    Марина Совина
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