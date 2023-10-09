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15:40, 9 октября 2023Бывший СССР

В Грузии оценили угрозу госпереворота

Представитель СГБ Грузии Бегиашвили: угроза госпереворота в стране реальна

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Представитель Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Хвича Бегиашвили заявил, что угроза госпереворота в стране реальна. Его оценку приводит РИА Новости.

«На сегодня угроза все еще остается реальной, и СГБ работает для ее нейтрализации», — сказал он и добавил, что высокий интерес общественности побудил власти обнародовать доказательства расследуемого дела. Как уточнил Бегиашвили, расследование ведется по статьям о подготовке террористического акта и свержения власти насильственным путем.

4 октября глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе призвал предотвратить украинизацию страны. По его словам, грузинские власти будут строго защищать суверенитет и независимость республики и никому не позволят устроить беспорядки. Он отметил, что некоторые люди всерьез готовились к революции.

Ранее Кобахидзе заявил, что США должны дать разъяснение в связи с финансированием Агентством USAID тренингов, которые готовили грузинских граждан к беспорядкам и свержению власти.

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    Кристина Есикова
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