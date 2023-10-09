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15:09, 9 октября 2023Культура

Лидер ДДТ Шевчук рассказал о своем состоянии после инфаркта

Лидер ДДТ Шевчук рассказал, что проходит реабилитацию после инфаркта

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал о своем состоянии после перенесенного в сентябре инфаркта миокарда. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом «360».

66-летний музыкант отметил, что чувствует себя хорошо, а также поделился, что сейчас проходит реабилитацию.

Ранее стало известно, что Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт. До этого сообщалось, что выступление группы в Тель-Авиве 28 октября отменили на фоне обострения ситуации в Израиле.

Позже стало известно, что ближайшие выступления коллектива перенесены на 2024 год из-за инфаркта лидера ДДТ. Так, концерт группы в Дубае состоится 3 января, в Тель-Авиве — 6 января. 10 января коллектив выступит в Белграде, 11 мая — в Лимассоле. Заранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты.

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    Анастасия Астахова
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