В Кремле прокомментировали ход спецоперации

Песков: цели СВО будут достигнуты, сроки ее завершения — прерогатива военных

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения ее целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь отказался сказать что-либо относительно сроков завершения СВО, переадресовав вопрос Минобороны. «Это прерогатива наших военных», — сказал представитель Кремля.

В ходе общения с журналистами Песков также прокомментировал слова бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что к 2024 году все забудут об Украине. В своем прогнозе политик указывал, что это произойдет из-за событий на Ближнем Востоке.

Ранее Песков заявил, что за год проведения спецоперации России удалось обеспечить безопасность жителей Донбасса. Он отметил, что из-за продолжающихся обстрелов Донецка и других населенных пунктов противника нужно отодвинуть на значительное расстояние.